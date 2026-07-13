В России создали коллагеновые пленки для восстановления роговицы глаза

Tекст: Дарья Григоренко Российские ученые разработали эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы, сообщили в пресс-службе Института цитологии РАН В пресс-службе Института цитологии РАН рассказали о новом методе, который поможет в регенеративной терапии органов зрения, передает РИА «Новости».