НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Siberian Sunset

2 подписчика

В России создали коллагеновые пленки для восстановления роговицы глаза

Tекст: Дарья Григоренко Российские ученые разработали эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы, сообщили в пресс-службе Института цитологии РАН В пресс-службе Института цитологии РАН рассказали о новом методе, который поможет в регенеративной терапии органов зрения, передает РИА «Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии