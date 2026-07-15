Ренату Литвинову недавно заметили в Москве. Популярная актриса приехала в столицу России, как считали многие, чтобы поработать над новым проектом — но, оказывается, звезда хочет продать свою элитную квартиру.
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