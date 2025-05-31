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Картаполов: при отказе от мирного урегулирования Украина останется без Одессы

Картаполов: при отказе от мирного урегулирования Украина останется без Одессы

Условия для Украины ухудшаются каждый день, при отказе от мирного урегулирования бывшая советская республика останется без Одессы, Сум, Харькова и ряда других территорий.

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Комментарии
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Надежда
Окраины больше НЕТ! Есть Малороссия в составе РФ!✌️🇷🇺
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1 час.
Владимир Назанский
Нам уже два года рассказывают, как отбив украинский контрнаступ, наша армия наступает. Действительно, на Донбассе мы продвинулись в среднем на 20 км. Означает ли это то, что на следующие 200 км нам потребуются 10 лет? Работает ли время на нас? Запад не сидит сложа руки. Идет милитаризация европейской экономики, пылкий Трамп того  гляди может поменять свою позицию.Во времена монголов разница экономических потенциалов не имела значения, но сейчас война дронов и состязание экономик. Строятся ли у нас новые заводы, мобилизовано ли общество? Не вижу признаков. Заметно лишь замещение населения среднеазиатами. Рад бы согласиться с автором по поводу Харькова и Одессы, но думается, ему было не вредно самому побывать на фронте и оценить ситуацию
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1 час.
Наталия
Такое мирное урегулирование ничего хорошего России не даст. Оно будет только временным перемирием.Если не забрать Одессу и Николаев, настоящего мира не будет!
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1 час.
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