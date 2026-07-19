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Аргументы и Факты

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Скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака

Скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака

Ушел из жизни музыкальный журналист Андрей. Об этом сообщил музыкант Максим Тесли (Моисеев).«Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности.

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