Скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака

Ушел из жизни музыкальный журналист Андрей. Об этом сообщил музыкант Максим Тесли (Моисеев).«Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности.
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