В Новгородской области Росприроднадзор подал в суд на «Акрон» из-за вреда окружающей среде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 марта, ФедералПресс. Росприроднадзор обратился в Новгородский арбитражный суд с требованием взыскать с крупнейшего регионального предприятия ПАО «Акрон» задолженность в размере 75,72 млн рублей.
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