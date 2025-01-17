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Уже! Времеевка дожата, Большая Новоселка – мышеловка захлопнулась!

Уже! Времеевка дожата, Большая Новоселка – мышеловка захлопнулась!

Вчерашний день был очень удачным для российских бойцов. Смогли дожать Времеевку – и это еще не все. По факту это позволило захлопнуть мышеловку для гарнизона армии киевского режима в Большой Новоселке – 110-й бригады ВСУ.

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