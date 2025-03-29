Анонс серии Meizu Note 16 уже в апреле

На сайте Meizu и у партнёров уже открыли предзаказы на новинки. Судя по рекламному изображению, у смартфонов будет необычный восьмиугольный модуль камеры, плоские рамки и, возможно, специальная кнопка для искусственного интеллекта (ИИ).
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