В России беспилотные фуры не заменят дальнобойщиков в ближайшие годы

Дефицит дальнобойщиков в России — 100–150 тысяч человек, и автопилоты эту проблему не решат С 2027 года беспилотные грузовики могут стать более частыми гостями на российских трассах, но пока рано говорить о полном исчезновении профессии водителя-дальнобойщика, сообщил в интервью Life.
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