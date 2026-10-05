В России беспилотные фуры не заменят дальнобойщиков в ближайшие годы

Дефицит дальнобойщиков в России — 100–150 тысяч человек, и автопилоты эту проблему не решат С 2027 года беспилотные грузовики могут стать более частыми гостями на российских трассах, но пока рано говорить о полном исчезновении профессии водителя-дальнобойщика, сообщил в интервью Life.