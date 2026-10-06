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Царьград

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Капитан сборной России сыграет с Нигерией в хохломской повязке

Капитан сборной России сыграет с Нигерией в хохломской повязке

Капитан сборной России по футболу выйдет на матч против Нигерии в Нижнем Новгороде с повязкой, дизайн которой повторяет мотивы хохломской росписи — чёрные растительные орнаменты и красные ягоды на золотисто-оранжевом фоне.

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