Сикорский обратился к Украине с призывом из-за Бандеры

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на телеканале TVP Info, предостерег Украину от включения Степана Бандеры в список национальных героев, указав, что такой шаг может осложнить процесс интеграции Киева в Европейский Союз.
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