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🇷🇺🔥🇺🇦 Нанесены удары по логистическим центрам «Новой почты» в Запорожье и Сумах

🇷🇺🔥🇺🇦 Нанесены удары по логистическим центрам «Новой почты» в Запорожье и Сумах ▪️Реактивные «Герани» поразили как крупные складские комплексы, так и стоянки грузовой техники.

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