МИД Греции запретил представителям РФ посещать День независимости страны

АндрейБорков

Скажем дружно - НА ФИГ НУЖНО!!!! Грециане или умишком тронулись или окончательно его лишились. А для России и россиян запрет посещать Грецианию 25 марта это все равно, что запрет на посещение Луны или Венеры. Он есть, но всем по херу, по тому, что туда ни кто не собирается даже теоретически ехать именно в этот день.