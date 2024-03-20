Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис потребовал разослать греческим дипломатическим и консульским органам за рубежом письмо с запретом приглашать представителей РФ и Белоруссии на мероприятия 25 марта.
МИД Греции запретил представителям РФ посещать День независимости страны
Комментарии
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АндрейБорков
Скажем дружно - НА ФИГ НУЖНО!!!! Грециане или умишком тронулись или окончательно его лишились. А для России и россиян запрет посещать Грецианию 25 марта это все равно, что запрет на посещение Луны или Венеры. Он есть, но всем по херу, по тому, что туда ни кто не собирается даже теоретически ехать именно в этот день.
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20 час.
АндрейБорков
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20 час.
СХ
Сергей Храмов
В Греции верхушка обозначила, что она является колонией Нато и о какой независимости может идти речь? О чем праздник? РВСН.
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19 час.
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