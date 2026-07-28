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Банки повысили ставки по некоторым вкладам

Банки повысили ставки по некоторым вкладам

Крупнейшие российские банки во второй декаде июля неожиданно повысили доходность рублёвых вкладов. Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках увеличилась с 12,79% до 12,83%, следует из данных Банка России.

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