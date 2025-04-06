Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    у них в конгрессе здравомыслящих   вообще не осталось дбл бл!!!Конгрессмен-демок...
  • Eduard
    Закон о "Воровстве" пропал из Уголовного кодекса в мире? Почему ее предьвляют обвинения р воровстве к элите Европы?Sina: Кремль отом...
  • Samarium
    Каким путем вооружение и техника поступают из Жешува к хохлам ??? Если по ж.д., то естественный вопрос: почему это во...МК: Запад приказа...

Депутат Никитин рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата

Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы, сообщил РИА Новости, что граждане, достигшие 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), могут претендовать на срочную пенсионную выплату при условии, что они имеют 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх