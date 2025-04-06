Депутат Никитин рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата

Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы, сообщил РИА Новости, что граждане, достигшие 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), могут претендовать на срочную пенсионную выплату при условии, что они имеют 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.