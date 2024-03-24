В Якутии спасли мать и дочь, едва не замерзавших насмерть в сопках

Сотрудники МЧС выручили мать и дочь, которых застала врасплох непогода в сопках.В Якутии спасателям МЧС удалось найти у подножия сопок недалеко от Кильдямцы живых, но изрядно замерзших туристов - мать и дочь.
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