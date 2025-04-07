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Закон, порядок, государство

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В Забайкалье в ходе тренировки подразделения РЭБ ВВО предотвратили удар БпЛА условного противника

В Забайкалье в ходе тренировки подразделения РЭБ ВВО предотвратили удар БпЛА условного противника

Специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развертыванию современных станций помех, включению специальной аппаратуры, вводу исходных данных и обнаружению наиболее важных источников радиоизлучения.

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