Люберчанам предлагают проверить их уровень цифровой грамотности

Самая обширная проверка цифровой грамотности в России снова возвращается! С 29 сентября по 15 октября пройдет Всероссийская акция «Цифровой Диктант» на платформе, в которой могут принять участие жители всех регионов РФ.
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