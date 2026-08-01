Израильский министр троллит премьера Испании в связи с миграционным кризисом Испания столкнулась с небывалым нашествием, вернее, наплывом мигрантов из Марокко.
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Израильский министр троллит премьера Испании в связи с миграционным кризисом Испания столкнулась с небывалым нашествием, вернее, наплывом мигрантов из Марокко.
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