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Источник: Солари близок к переходу в «Спартак» за €12 млн

Источник: Солари близок к переходу в «Спартак» за €12 млн

«Спартак» близок к соглашению с «Ривер Плейтом» по переходу аргентинского игрока Пабло Солари. Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, «Ривер Плейт» работает над окончательными деталями трансфера за €12 млн.

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