Специалистка из Архангельска стала лауреатом всероссийского конкурса в сфере экопросвещения

Сотрудник центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области Елена Гвоздецкая стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший по профессии: экопросветитель», организованного фондом «Заповедное посольство» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
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