В аэропорту Челябинска появится новый терминал международных авиалиний

В челябинской области пытаются остановить демонтаж памятника культуры. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, об этом в ходе встречи с руководством региона сообщил генеральный директор ООО «Новапорт холдинг» Евгений Янкилевич.