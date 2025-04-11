В аэропорту Челябинска появится новый терминал международных авиалиний

В челябинской области пытаются остановить демонтаж памятника культуры. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, об этом в ходе встречи с руководством региона сообщил генеральный директор ООО «Новапорт холдинг» Евгений Янкилевич.
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