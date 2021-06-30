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Контактные линзы: как правильно выбирать, ухаживать и носить. Советы офтальмолога

Контактные линзы: как правильно выбирать, ухаживать и носить. Советы офтальмолога

Автор: Татьяна Шилова – профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции ReLEx SMILE, главный врач сети офтальмологических клиник «Клиники доктора Шиловой», эксперт Комитета ГД РФ по охране здоровья.

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