Контактные линзы: как правильно выбирать, ухаживать и носить. Советы офтальмолога

Автор: Татьяна Шилова – профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции ReLEx SMILE, главный врач сети офтальмологических клиник «Клиники доктора Шиловой», эксперт Комитета ГД РФ по охране здоровья.
Автор: Татьяна Шилова – профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции ReLEx SMILE, главный врач сети офтальмологических клиник «Клиники доктора Шиловой», эксперт Комитета ГД РФ по охране здоровья.
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