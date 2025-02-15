Врач Пронина: не стоит насильно заставлять себя завтракать

Утренний приём пищи после ночного перерыва мягко пробуждает организм, способствует нормализации уровня сахара в крови и положительно влияет на работу мозга, рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина.
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