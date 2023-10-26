Интервью с начальником филиала Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (г. Сызрань) генерал-майором Александром Асановым

Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Сызрани готовит высококвалифицированных лётчиков армейской авиации.
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