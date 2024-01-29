Эксперт Шутов: перегрев смартфона и быстрая разрядка указывают на прослушку

Признаком наличия прослушивающего приложения на смартфоне является перегрев устройства. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии