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Эксперт Шутов: перегрев смартфона и быстрая разрядка указывают на прослушку

Эксперт Шутов: перегрев смартфона и быстрая разрядка указывают на прослушку

Признаком наличия прослушивающего приложения на смартфоне является перегрев устройства. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм».

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