MV Agusta Enduro Veloce 2024. Отзыв и подробности

Можно ли считать Enduro Veloce настоящим среднекубатурным вездеходом, или это просто симпатичный дорожник-кроссовер? Возможность разобраться в этом была предоставлена производителем на родине бренда - на шикарном итальянском острове Сардиния.
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