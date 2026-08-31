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Царьград

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Затулин поздравил экс-президента Армении Кочаряна с 72-летием

Затулин поздравил экс-президента Армении Кочаряна с 72-летием

Константин Затулин поздравил Роберта Кочаряна с 72-летием, выразив надежду на его свободу и победу. В Армении Кочарян обвиняется в злоупотреблении должностью и его арестовали после выписки из больницы.

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