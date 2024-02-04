Зампред сейма Польши Босак: Дуда сказал правду о принадлежности Крыма России

Заместитель председателя сейма Польши Кшиштоф Босак выступил с заявлением о том, что президент Анджей Дуда сказал правду по поводу принадлежности Крыма Российской Федерации на протяжении длительного времени.
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