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Зампред сейма Польши Босак: Дуда сказал правду о принадлежности Крыма России

Зампред сейма Польши Босак: Дуда сказал правду о принадлежности Крыма России

Заместитель председателя сейма Польши Кшиштоф Босак выступил с заявлением о том, что президент Анджей Дуда сказал правду по поводу принадлежности Крыма Российской Федерации на протяжении длительного времени.

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