Мантуров и замглавы МО Цаликов посетили полигон с перспективными дронами

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вместе с первым заместителем главы Министерства обороны России Русланом Цаликовым посетили один из новых полигонов в тыловой зоне проведения спецоперации, на котором организована разработка и апробация перспективных беспилотников.