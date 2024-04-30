Мантуров и замглавы МО Цаликов посетили полигон с перспективными дронами

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вместе с первым заместителем главы Министерства обороны России Русланом Цаликовым посетили один из новых полигонов в тыловой зоне проведения спецоперации, на котором организована разработка и апробация перспективных беспилотников.
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