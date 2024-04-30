Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Мечты, мечты, где ваша сладость, ушли мечты, осталась гадость.  А у тебя, наркоша и убийца Зеля, остаётся только арес...Зеленский: Украин...
  • Юрий Вершинин
    Мой совет зеле. Купить в секс-шопе куклу. Назвать её На той. И входить и выходить из неё когда захочется😅Зеленский: Украин...
  • Владимир Дуров
    Театр абсурда. Этот дебил признает, что США обстреливает РоссиюБелый дом отказал...

Мантуров и замглавы МО Цаликов посетили полигон с перспективными дронами

Мантуров и замглавы МО Цаликов посетили полигон с перспективными дронами

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вместе с первым заместителем главы Министерства обороны России Русланом Цаликовым посетили один из новых полигонов в тыловой зоне проведения спецоперации, на котором организована разработка и апробация перспективных беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх