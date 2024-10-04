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Мойка78.ру Новости СПб

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Пока жильцы ЖК «Артлайн» на Торфяной дороге борются за сохранение зеленой зоны

Пока жильцы ЖК «Артлайн» на Торфяной дороге борются за сохранение зеленой зоны между домами и Серафимовским кладбищем, Мойка78 узнала, что будет на этом месте.

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