Пока жильцы ЖК «Артлайн» на Торфяной дороге борются за сохранение зеленой зоны между домами и Серафимовским кладбищем, Мойка78 узнала, что будет на этом месте.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пока жильцы ЖК «Артлайн» на Торфяной дороге борются за сохранение зеленой зоны между домами и Серафимовским кладбищем, Мойка78 узнала, что будет на этом месте.