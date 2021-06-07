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Символы христианства

Символы христианства

Символы христианства На протяжении многих веков христиане использовали символы, чтобы выразить ими свою веру.

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Юрий Ильинов
9 июня 1908 г. состоялся первый визит британского монарха в Россию. В Ревель прибыл Эдуард Седьмой. Ступить на российскую землю он, однако, не решился. (Впервые это сделает аж в 1994 году нынешняя королева Елизавета Вторая). К месту встречи, в акватории порта, король, с супругой и дочерью, прибыл на собственной яхте «Виктория и Альберт» и сразу же перешел на царский крейсер «Полярная звезда». Едва ступив на борт, Эдуард объявил о пожаловании Николаю Второму, одетому в форму английского конного гвардейца, звания адмирала британского флота. Темой политических переговоров двух монархов была Германия. Англичане говорили царю, что надо укреплять военные позиции и готовиться к предстоящей схватке. Но в Петербурге рассчитывали на способность русской дипломатии улаживать любые конфликты мирными средствами. Тем не менее, «свидание в Ревеле» укрепило союз, которому суждено было превратиться в Антанту.

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