Всего лишь 5 участков выделено на 195 многодетных семей Фурмановского района

Для защиты интересов многодетных семей прокуратура подала иск в суд.Согласно существующему правовому регулированию, многодетные семьи имеют возможность получить земельные участки для строительства жилья, создания зон отдыха и огородничества.
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