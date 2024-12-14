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Ивановские новости

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Всего лишь 5 участков выделено на 195 многодетных семей Фурмановского района

Всего лишь 5 участков выделено на 195 многодетных семей Фурмановского района

Для защиты интересов многодетных семей прокуратура подала иск в суд.Согласно существующему правовому регулированию, многодетные семьи имеют возможность получить земельные участки для строительства жилья, создания зон отдыха и огородничества.

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