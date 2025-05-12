Ростех и «Алмаз-Антей» обеспечили импортозамещение системы информационной безопасности воздушного движения в России

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Компания «Альтиус Лаб», созданная при поддержке Ростеха и Концерна «Алмаз-Антей», полностью импортозаместила систему управления информационной безопасностью (СУИБ РФ) Госкорпорации по организации воздушного движения.
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