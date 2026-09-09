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Царьград

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Кот Ричард с смертельным диагнозом набрал 1 кг после 54 уколов

Кот Ричард с смертельным диагнозом набрал 1 кг после 54 уколов

В Ростовской области продолжается лечение кота породы сфинкс по кличке Ричард, которому поставили диагноз, считающийся смертельным.

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