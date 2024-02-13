Согласно Business Insider, ситуация от Украины до США развивается в пользу Путина. Киев теряет поддержку союзников, а атаки западных политиков на Карлсона только увеличивают популярность российского лидера и подтверждают успешность его интервью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии