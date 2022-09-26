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Экономист Переславский: предложения по вкладам с высокими процентами не самые удачные

Экономист Переславский: предложения по вкладам с высокими процентами не самые удачные

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью агентству "Прайм" рассказал, что зачастую в банках пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и подсовывают менее выгодные условия.

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