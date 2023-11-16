Хореографический коллектив «Триумф» из Миллерово успешно выступил на фестивале в Сочи

В городе Сочи прошел 24-й международный фестиваль творческих коллективов «В ми ре искусства». В нем приняли участие более 800 человек со всех уголков России, в том числе и самые юные учащиеся коллектива «Триумф», под руководством Натальи Николаевны Худоерко.