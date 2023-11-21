Пассажир рейса Москва-Барнаул пронес в самолет колонку и устроил дискотеку

Один из пассажиров рейса, совершавших перелет из Москвы в Барнаул, смог пронести на борт колонку. Как сообщает Telegram-канала SHOT, сначала мужчина включил музыку в автобусе до самолета, а затем уже непосредственно на борту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии