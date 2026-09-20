Роман Товстик ушёл из семьи к подруге жены и крёстной матери сына. Теперь — суды и спор о шестерых детях

У Романа и Елены Товстик мог бы получиться тихий развод: подписанные бумаги, разделённая посуда, вежливое молчание.
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