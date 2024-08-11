Эксперт, предсказавший прошлые катастрофы, ждет крах рынка и кризис в экономике США

Эксперт по пузырям отметил, что в прошлые периоды за высокими оценками следовали болезненные спады.Бум акций, вызванный искусственным интеллектом, закончится катастрофой, судя по тому, как проходили прошлые увлечения, и рецессия, похоже, обеспечена, предупреждает Джереми Грэнтэм.
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