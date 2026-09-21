Ниже $100: снижение котировок Brent на фоне переговоров по Ближнему Востоку

На торгах 21 сентября цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на 4,12% и достигла $99,60 за баррель — впервые с 9 сентября котировки опустились ниже психологической отметки в $100, на прошлой недели цены поднимались выше $108.