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Царьград

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Премьера Венгрии подозревают в краже телефона и просят лишить иммунитета

Премьера Венгрии подозревают в краже телефона и просят лишить иммунитета

Венгерские следователи просят парламент дать ход уголовному делу против Петера Мадьяра, которого подозревают в краже гаджета у посетителя клуба.

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