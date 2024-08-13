Языковой допрос: Рига лишит часть россиян ВНЖ к ноябрю 2025 года

Письма с требованием предоставить в миграционные органы сертификат о владении латышским языком на уровне А2, а также анкету об отношении к СВО и Крыму стали рассылать гражданам России, постоянно проживающим в Латвии.
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