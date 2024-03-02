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Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.

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