Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.
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