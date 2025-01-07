ВС РФ нанесли новые удары по объектам ВСУ в Сумской и Полтавской областях Российские военные нанесли новые удары по объектам ВСУ в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
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ВС РФ нанесли новые удары по объектам ВСУ в Сумской и Полтавской областях Российские военные нанесли новые удары по объектам ВСУ в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
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