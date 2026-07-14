Завтра похолодание до +17 градусов

Завтра ночью станет прохладнее, всего +17 градусов. Утро начнётся с ясно неба и лёгкого ветра. Будет ли следующая ночь такой же тёплой?Сегодня, 14 июля, температура воздуха держится на комфортном уровне +23 градуса.