Завтра похолодание до +17 градусов

Завтра ночью станет прохладнее, всего +17 градусов. Утро начнётся с ясно неба и лёгкого ветра. Будет ли следующая ночь такой же тёплой?Сегодня, 14 июля, температура воздуха держится на комфортном уровне +23 градуса.
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