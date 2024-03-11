В России из кроссовера Haval сделали фургон на замену Lada Largus

Фирма «Кросси» показала грузовичок, конвертированный из недорогого, но вместительного «китайца». Основой послужил Haval M6: в мастерской удалили задний диван, наглухо затонировали заднее стекло, а боковые закрыли заглушками.
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