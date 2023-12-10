Axios: Украина проиграла на трех главных фронтах — в США, Европе и на собственной территории Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский во время посещения войск в Харьковской области (Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press) На трех важнейших аренах — в американском Сенате, европейских столицах и на поле боя — киевский режим потерпел разгромный проигрыш.