Театр абсурда
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Театр абсурда

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Генсек НАТО пообещал Украине весной «ужасные новости»

Генсек НАТО пообещал Украине весной «ужасные новости»

Axios: Украина проиграла на трех главных фронтах — в США, Европе и на собственной территории Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский во время посещения войск в Харьковской области (Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press) На трех важнейших аренах — в американском Сенате, европейских столицах и на поле боя — киевский режим потерпел разгромный проигрыш.

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