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Михаил Шайдоров о каскаде тройной аксель – четверной тулуп: «У меня на примете есть еще один сумасшедший каскад, но пока это секрет»

На Гран-при Франции он стал первым фигуристом в истории, приземлившим на соревнованиях каскад тройной аксель – четверной тулуп.

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