Nintendo отказалась разослать Switch 2 для обзоров до запуска консоли, и СМ...

Nintendo отказалась разослать Switch 2 для обзоров до запуска консоли, и СМИ крепко обиделисьИтак, все подтвердилось: никаких обзоров Nintendo Switch 2 до начала продаж не будет — компания решила не рассылать устройства журналистам заранее.
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