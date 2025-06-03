НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Nintendo отказалась разослать Switch 2 для обзоров до запуска консоли, и СМ...

Nintendo отказалась разослать Switch 2 для обзоров до запуска консоли, и СМИ крепко обиделисьИтак, все подтвердилось: никаких обзоров Nintendo Switch 2 до начала продаж не будет — компания решила не рассылать устройства журналистам заранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх